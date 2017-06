FOTO SÜNDMUSKOHALT | Tartumaal juhtus ränk avarii, milles hukkus 22-aastane mees ja vigastada sai neli noort

Pühapäeva õhtupoolikul toimus Tartumaal raske liiklusõnnetus, milles teelt välja sõitnud ja katusele rullunud autos hukkus 22-aastane mees ja sai raskelt vigastada veel neli inimest.

Vara vallas Luunja-Kavastu-Koosa tee 19. kilomeetril toimunud liiklusõnnetusest teatati häirekeskusele õhtul kella 19 paiku. Esialgse info kohaselt sõitis Kavastust Koosa suunas liikunud sõiduauto Mercedes-Benz laugele kurvile järgnenud sirgel teelõigul seni teadmata põhjusel vasakule poole teelt välja ning rullus katusele.

Õnnetusse sattunud sõiduautos viibis kolm meest ja kaks naist. 22-aastane mees sai liiklusõnnetuses sedavõrd raskelt viga, et meedikutel ei õnnestunud tema elu päästa. Lisaks hukkunule viibis autos kaks 21-aastast meest, 19-aastane neiu ja 17-aastane neiu, kes said õnnetuses viga ning viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi. Hetkel on veel selgitamisel, kes sõidukit juhtis.

Sündmuskohal töötanud avariipolitseinik Marite Oidjärve sõnul töötasid sündmuskohal nii politseinikud kui eksperdid, kes kogusid õnnetuspaigalt infot, mis aitaks välja selgitada juhtunu üksikasju. "Teame, et õnnetus toimus laugele kurvile järgnenud sirgel teelõigul ning selle toimumise hetkel sadas tugevat vihma," kirjeldas avariipolitseinik õnnetuskoha olusid.

Politseiniku sõnul on veel vara rääkida selle õnnetuse põhjustest, kuid suure osa traagiliste liiklusõnnetuste taga on kas liigne või oludele mittevastav kiirus. "Alati ei pea sõitma lubatud maksimaalse piirkiirusega, vaid juhid peavad valima oludele vastava sõidukiiruse, olgu selleks kasvõi 50 km/h. Me ei taha, et kiirustamise või oma võimete ülehindamise pärast inimesed koju ei jõuaks. Võtke liiklemiseks aega ja sõitke turvaliselt," ütles Oidjärv.

Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud, sealhulgas sõiduki kiirus ja turvavarustuse kasutamine, selguvad kriminaalmenetluse käigus. Alustatud kriminaalmenetlust viib läbi Lõuna prefektuur ning juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.