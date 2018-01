FOTO SÜNDMUSKOHALT | Politsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse kahe joomakaaslase mõrvamises

Ööl vastu 11. jaanuari leiti Kiviõlis põlenud korterist kahe meesterahva surnukehad. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 29-aastase mehe.

11. jaanuaril kell 3.09 teatati Häirekeskusele, et Ida-Virumaal Kiviõlis Aasa tänaval põleb viiekorruselise maja esimesel korrusel asuv korter. Sündmusele reageerinud päästjad leidsid korterist 55- ja 62-aastase meesterahva surnukehad.

"Sündmuskohta vaadeldes sai üsna kiiresti selgeks, et tegemist on süütamisega. Kogutud info põhjal pidasid politseinikud Kiviõlis oma kodus kahtlustatavana kinni 29-aastase mehe, kes toimetati edasisteks menetlustoiminguteks Jõhvi politseijaoskonda," sõnas Ida prefekt Tarvo Kruup.

"Praeguseks kogutud info põhjal on teada, et nii kinnipeetud mees kui ka hukkunud olid korteris tarbinud koos alkoholi. Häirekeskusele teatasid tulekahjust ning abivajajatest samas majas viibinud inimesed. Nii raske kuriteo puhul teeme kõik selleks, et kogukonna inimesed tunneksid ennast turvaliselt. Mis sündmused kahe mehe surmaga lõppenud teoni eelnesid, selgitab välja uurimine," lisas Kruup.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo sõnul on käesolevaks hetkeks kogutud piisavalt tõendeid kinnipeetud isikule kahtlustuse esitamiseks ning prokuratuur taotleb kohtult tema vahi alla võtmist.

Ida prefektuur alustas juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust Karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb mõrva (KarS §114). Uurimist juhib Viru ringkonnaprokuratuur.