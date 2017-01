FOTO SÜNDMUSKOHALT: Ida-Virumaal hukkus vastu betoonseina sõitnud auto juht

Ida-Virumaal Kohtla vallas juhtus täna õhtul raske liiklusõnnetus, milles hukkus keskealine naine.

Õnnetus juhtus Kohtla vallas Järve külas täna kell 19.15 paiku, ütles Delfile Ida prefektuuri pressiesindaja.

Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Nissan mööda Mõisa tänavat Järve küla suunas ja sõitis teelt välja vastu betoonseina. Kokkupõrke tagajärjel sai Nissani roolis olnud 54-aastane naine raskelt vigastada ja hukkus sündmuskohal. Juhil oli turvavöö kinnitatud ja sõiduki rehvid vastasid nõuetele.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Hetkel on vara öelda, mis võis traagilise õnnetuse põhjustada. Sündmuskohal töötavate politseinike sõnul pidurdusjäljed puuduvad, mistõttu on alust arvata, et tegemist võis olla terviserikkega, ent täpne surma põhjus selgub ekspertiisi käigus,“ lisas Jaggo.

„Juhtumi kõik täpsemad asjaolud, sealhulgas sõiduki kiirus ja juhi võimalik joove, selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus,“ sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri valveprokurör Margit Luga.