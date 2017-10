Nädalavahetusel süttis Põltsamaa linnas kolmekorruselise elumaja katusealune puitkonstruktsioon, inimesed viga ei saanud.

Laupäeval, 30. septembril kell 12.19 teatati, et Põltsamaa linnas Pärna tn on kolmekorruselise kortermaja katusel näha leeke. Päästjad selgitasid, et süttinud oli nelja ruutmeetri ulatuses katuseharja alust puitkonstruktsiooni.

Põleng kustutati ning kaugemale tuli ei levinud