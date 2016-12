FOTO: Politseinikud valvavad Tallinna kesklinnas jõulurahu

Põhja prefektuur jagab pilti politseinikust ja abipolitseinikust Tallinna vanalinna jõuluturul, kus nad jõulurahu valvavad.

Põhja prefektuuri tänane jõulupostitus: Pühad on korrakaitsjatele keskmisest töisemad - möödunud aasta jõuluperioodil laekus hädaabinumbrile ööpäevas pea 860 kõne, mille puhul vajati politsei sekkumist. Valdav osa nendest väljakutsetest on seotud öörahu rikkumise, vägivalla või liiklusrikkumistega ning ühisnimetajaks on sageli liigne alkohol.

Suurim kink on ju see, kui pühad mööduvad turvaliselt lähedaste seltsis. Selle kingi aitavad inimesteni viia hulk politseiametnikke, kes pühadel tööpostil on ja kel punase kuue asemel seljas sinine politseivorm. Nemad töötavad selle nimel, et jõuda võimalikult kiiresti hädasolijateni, vajagu nad abi liikluses, tänavatel või koduseinte vahel.

Pildil on Kesklinna politseijaoskonna patrullpolitseinik Lennart ja abipolitseinik Viktor, kes Tallinna kesklinnas jõulurahu aitavad hoida. Meie jõulusoov on, et kõik inimesed veedaksid jõulupühad turvaliselt - selleks pidagem piiri alkoholiga ning olgem üksteise suhtes hoolivad.