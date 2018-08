FOTO | Politseinikud sundpeatasid Pärnus joobes mehe juhitud auto

Täna kella 17 ajal sai politsei teate inimeselt, kes nägi, kuidas Pärnus Rohu tänaval istub autos joobetunnustega mees, kes võib tahta autoga sõitu alustada. Väljakutsele reageerinud patrulli nähes hakkas sõiduauto liikuma ning autojuht eiras edasisi politseinike peatumismärguandeid.

Pärnu linnatänavatel politseinike eest ära sõita püüdnud mees tiirutas autoga Ülejõe piirkonnas. Pea kümne minuti pärast, kui mehe juhitud Fordil oli sabas juba kolm politseipatrulli, õnnestus sõiduk Pärnus Oja tänaval peatada. Politsei välijuht andis maasturiga liikunud Pärnu merepäästepatrullile korralduse sõita võimalusel Fordi ette ning sundida see pidurdamisega peatuma.

Autode kokkupõrke tagajärjel keegi viga ei saanud ning politseinikud pidasid kinni Fordi juhtinud 35-aastase mehe, kelle joove oli suurem kui 1.5 promilli. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning viidi jaoskonda.

"Esiteks suur aitäh inimesele, kes meile mehe käitumisest teada andis. On üsna tõenäoline, et just selle tähelepanelikkuse ja hoolimise tõttu jäi hullem juhtumata," ütles Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Tee. "Tõttöelda on täiesti arusaamatu, kuidas võtab üks inimene endale pähe sedasi käituda. Kui ikka politseinike eest põgenedes päise päeva ajal linnatänavatel purjus peaga kihutada, näitab see täielikku hoolimatust teiste inimeste suhtes," lisas Tee.