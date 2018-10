FOTO | Politsei pidas kinni mehe, kes käis vargil eramajades ning tungis kauplustesse

Vargused pani korduvalt karistatud mees toime Aespa, Kiisa ja Roobuka piirkonnas asuvates eramajades ja vähemalt kahel korral tungis ta sisse kauplustesse.

"Talle on tänaseks esitatud kahtlustus kuues varguses ning karistuse osas on veel vara rääkida, kuna menetlus on alles algfaasis. Ta tegutses meie andmetel alates selle aasta septembrikuust ja informatsiooni kogumise käigus oli meil võimalik tema varasema käekirja järgi teda tuvastada," sõnas Jervson.

"Antud mees tegutses hommikusel ja päevasel ajal, mistõttu tema kahtlane tegutsemine oleks võinud jääda inimestele silma. Kahjuks jõudis info meieni alles siis, kui kuritegu oli juba toime pandud. Samuti oleme märganud, et paljud elukohad on kasutusel rohkem suveperioodidel ning majad seisavad enamus aastast tühjana," märkis Jervson.

Tema kinnitusel on kindlasti abi valvesüsteemist, kuid ta soovitab tunda ka enda naabreid, sest siis jäävad võõrad inimesed paremini silma. "Kui märkate inimest, kes liigub ringi sihitult, ronib üle aia või on naabri aias võõras inimene, siis kindlasti soovitan täpsustada, kellega on tegu või teavitada kahtluse korral politseid."