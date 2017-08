FOTO | Politsei palub abi eile Tallinna piirkonnas kadunud 80-aastase Vaike leidmisel

Vaike lahkus eile Õismäel oma kodust ja pole senini tagasi jõudnud.

Vaike jalutab iga päev enda elukoha ümbruses. Ka eile kella 11 paiku lahkus Vaike oma Õismäel asuvast elukohast, kuid seekord ta koju ei naasnud ning tema asukoht on senini teadmata. Ligi 165 cm pikal naisel on mäluga probleeme ning inimestega ta ise kontakti ei otsi. Kõhna kehaehitusega naisel on hallid õlgadeni juuksed. Kodust lahkudes olid tal jalas sinised teksapüksid, seljas sinine teksatagi ning jalas musta värvi ja valge tallaga madalad jalanõud. Vaikel ei ole kaasas mobiiltelefoni ega dokumente, kuid kannab kaelas ripatsit, millel on leitavad tema kontaktnumbrid.

Info naise kadumisest on edastatud kõikidele piirkonnas olevatele patrullidele. Palume kõigil, kes näevad kirjeldusele vastavat naist, anda sellest teada hädaabinumbril 112.