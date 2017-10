FOTO | Politsei otsib Võrumaal kadunud 51-aastast Aivarit

Politsei palub kaasabi selgitamaks 51-aastase Aivari asukohta, keda viimati nähti eile hommikul Võru vallas oma kodu juurest autoga lahkumas.

Aivar lahkus oma kodust 3. oktoobri hommikul punast värvi Volkswagen Golfiga, mille registreerimismärk on 215 AXV. „Lähedased ootasid Aivarit sama päeva õhtuks koju, kuid sinna ta ei naasnud ning mitu päeva ei ole mehest midagi teada. Olgugi, et kodus oli lahkumise eel lahkheli, on see Aivari puhul ebatavaline käitumisviis nii pikaks ära jääda. Peame veenduma ega tema tervis või elu ohus ole,“ rääkis Võru menetlusgrupi juhtivuurija Margus Puhm.

Mehe telefon on välja lülitatud, mistõttu positsioneerimisega tema asukohta selgitada ei saa. Politsei on püüdnud leida meest kohtadest, kus ta tõenäoliselt aega veeta või viibida võiks, ent seni pole need kontrollkäigud tulemust andnud. Pole teada, mis Aivaril kodust lahkudes seljas võis olla. Küll loodab politsei inimeste kaasabile leidmaks Aivari punane Volkswagen. „Auto leidmisel leiame suure tõenäosusega ka Aivari enda,“ ütles Puhm.

Kõigile, kes on pärast 3. oktoobrit näinud kirjeldatud meest või Volkswagen Golfi numbriga 215 AXV, palutakse ühendust võtta telefonil 112.