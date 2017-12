FOTO | Politsei otsib Viljandimaal kodust lahkunud 12-aastast poissi

Politsei palub kaasabi selgitamaks 12-aastase poisi asukohta, kes pidanuks eile õhtul koju tulema, kuid pole sinna senini jõudnud.

Viimati nähti poissi 2. detsembri õhtul kella 21.30 paiku, kui ta lahkus Mulgi vallas Polli külas naabrite juurest ning pidi koju minema, kuid sinna ta ei jõudnud. Nooruk on ka varem kodust ära jooksnud, kuid siis on ta kiirelt sõprade või teiste tuttavate juurest üles leitud. Patrullid kontrollivad lapsevanemate abiga hetkel kõiki teadaolevaid aadresse ja kohti, kus poiss aega veeta võiks. Poisi telefon on kodus.

Poisil oli seljas oranži värvi jope, jalas sinised teksased ja mustad saapad ning peas tume suusamüts. Ta on umbes 160 cm pikk, saleda kehaehitusega ja kannab prille.

Kõigil, kel on infot, mis aitaks nooruki asukohta tuvastada või on teda pärast 2. detsembrit näinud, palutakse sest teada anda telefonil 112.