FOTO | Politsei otsib Valgamaal hooldekodust lahkunud 55-aastast Gennadit

Politsei palub kaasabi selgitamaks 55-aastase mehe asukohta, kes pidanuks eile õhtuks Paju pansionaati naasma, kuid pole sinna senini jõudnud.

Viimati nähti meest 3. detsembri hommikul kella 8 paiku, kui ta lahkus Valga vallas Paju külas asuvast pansionaadist ning pidi väidetavasti bussiga Valga linna sõitma. Tagasi pansionaati lubas mees naasta keskpäevase bussiga, kuid tänaseni ei ole ta sinna tagasi pöördunud. Teistele pansionaadi elanikele oli mees rääkinud nii Tallinnasse, Narva kui ka Tartusse sõidust. Kuivõrd mehel ei ole kaasas telefoni, puudub pansionaadi personalil ja ka korrakaitsjatel võimalus mehelt endalt vahetult uurida, kus ta on ja kas temaga on kõik korras.

Eile hilisõhtul sõitsid patrullid läbi pansionaadi ja selle ümbruskonna teid ja tänavaid. Lisaks tehti kindlaks, et üheski raviasutuses mees ei viibi. Hetkel kontrollivad patrullid pansionaadi personali abiga kõiki teadaolevaid aadresse ja kohti, kus mees aega veeta võiks. Täna hommikul õnnestus korrakaitsjatel linna turvakaamera salvestise abil tuvastada, et pühapäeva hommikupoolikul saabus mees jalgsi Valga linna, ent tema edasine teekond on sealt alates teadmata.

Gennadil oli seljas musta värvi jope, jalas sinised teksased ning peas must müts. Kaasas oli tal õlakott.

Kõigil, kel on infot, mis aitaks Gennadi asukohta tuvastada või on teda pärast 3. detsembrit näinud, palutakse sest teada anda piirkonnapolitseiniku telefonil 53307155 või politsei infotelefonil 612 3000.