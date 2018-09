FOTO | Politsei otsib teadmata kadunud 25-aastast Janikat

Politseisse pöördunud lähedased on mures, et naisega võib midagi juhtunud olla. Praegustel andmetel ei ole keegi küsitletutest Janikat pärast juulikuu algust näinud ega ka temaga telefonitsi või veebis ühendust saanud.

Võimalik, et naine on lähedaste teadmata lahkunud välismaale. Selgitamaks, kas selline info võiks tõele vastata ning veendumaks ega naise tervis ega elu ohtu ole sattunud, palub politsei kaasabi. Kõigil, kel on abistavat infot Janika võimalikust asukohast, palutakse sest teatada telefonil 730 8866 või 112.

Kui tagaotsimispalvet peaks silmama otsitav naine, palub politsei tal samuti korrakaitsjatega viivitamata ühendust võtta kinnitamaks, et temaga on kõik hästi. Nii saab politsei tegeleda aktiivselt edasi nende otsingutega, kus inimese elu võib vahetus ohus olla. Kui otsitav isik ei soovi, et tema asukohta lähedastele avaldataks, siis selline anonüümsus igal juhul politsei poolt ka garanteeritakse.