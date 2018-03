FOTO | Politsei otsib Tartus Lõunakeskuse parklas juhtunud avarii tunnistajaid

Politsei palub kaasliiklejate abi selgitamaks välja täna Tartumaal Tartu linnas Lõunakeskuse parklas juhtunud liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid.

"Täna kella 17.54 ajal teatati, et Tartus Ringtee tänav 75 parklas on külge sõidetud pargitud sõidukile BMW X6 ja avarii põhjustaja on lahkunud sündmuskohalt," ütles Tartu politseijaoskonna avariipolitseinik Kuuno Kiudorf.

Külgesõit võis toimuda vahemikus kell 16.30-17.50. Nühkejäljed paiknevad vasakpoolsel esinurgal.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee