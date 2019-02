FOTO | Politsei otsib Tartumaal kadunud 68-aastast meest

Täna kella 15 paiku sai politsei teate, et Tallinnas istus rongile 68-aastane mees, kes sõitis Elva raudteejaama. Lähedane kirjeldas politseile, et mehel on mäluprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda. vihje kohaselt võib otsitaval mehel seljas olla pruunikat värvi jope ja peas karvase äärega müts. Info on kontrollimisel, kuid võimalik, et tegu on otsitava mehega.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Meelis Saarepuu ütles, et otsingud jätkuvad ning politsei kontrollib endiselt üle piirkonda jäävaid teid, muuhulgas ka mahajäetud hooneid. Suhtluses kohalikega, kes sealkandis elavad ja liiguvad, ei ole edasiviivat infot õnnestunud veel hankida, kuid töö jätkub. Kontrollitud on turvakaamera salvestisi raudteejaamas ja selle lähipiirkonnas.

Muuhulgas on kontrollitud igaks juhuks piirkonda jäävaid majutusasutusi, kuid seal pole meest nähtud. Seni laekunud vihjed inimestelt ei ole paraku mehe asukoha võimaldanud täpsemalt selgitada, kui seda on viimane positsioneerimisetulemus Tartumaal Illi või Kodijärve külade piirkonnas.

Kui kellelgi on infot Arthuri võimalikest viibimiskohtadest Tartumaal või on teda pärast 18. veebruari näinud, palutakse sest telefonil 112 teada anda.