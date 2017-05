FOTO: Politsei otsib Tallinnas laste seksuaalses ahvatlemises kahtlustatava mehe ohvreid

Möödunud nädalal pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad Tallinnas kinni 49-aastase Alexey, keda kahtlustatakse laste seksuaalses ahvatlemises. Seni kogutud informatsiooni järgi liikus mees Lasnamäel ning otsis kontakti alaealiste lastega, eksponeeris end kohatult ning rahuldas end nende nähes.

Tänavu veebruaris mõistis Harju maakohus Alexey süüdi lapseealise seksuaalses ahvatlemises ja teda karistati ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistusega, millest reaalselt kandis mees ära eeluurimise ajal vahi all viibitud aja. Ülejäänud vangistus määrati mehele tingimisi kahe aastase katseajaga ning lisaks pidi mees täitma käitumiskontrolli nõudeid. Süüdistuse järgi mees rahuldas end laste nähes Lasnamäe erinevates piirkondades avalikes kohtades. Sageli otsis mees kontakti koolide läheduses. Kannatanuid tuvastati erinevates kuriteoepisoodides kokku kümmekond ning kuriteod jäid ajavahemikku 2012.-2016. aastani.

Politseil on alust arvata, et mees on jätkanud samasuguste kuritegude toimepanemist. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi vanema Reimo Raiveti sõnul on praeguseks kindlaks tehtud veel neli kannatanut, kuid ohvreid võib olla enam. "Kahtlusaluse vastutusele võtmiseks on politseil oluline koguda võimalikult palju informatsiooni mehe toimepandud kuritegude kohta. Kindlasti leidub veel lapsi, kes meest on näinud ning kel võib olla infot tema tegutsemise kohta. Seetõttu palume vanematel lastega vestelda ning igasuguse informatsiooni korral võtta meiega ühendust," sõnas Raivet.

Alexey on prokuratuuri taotlusel eeluurimise ajaks vahi alla võetud.

Politsei palub kõigil võimalike süütegude pealtnägijatel ning kannatanutel võtta ühendust Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupiga telefonil 53 01 9938.