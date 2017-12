FOTO | Politsei otsib Tallinnas kadunud 82-aastast Ludmillat

Täna kella 13 ajal lahkus 82-aastane Ludmilla oma elukohast Mustamäel ja tema asukoht on teadmata. Naisel ei ole mobiiltelefoni kaasas.

Politseinikud kogusid infot naise võimaliku liikumise kohta ning kontrollisid lähedalasuvaid kaubanduskeskusi, poode ja kortermajade trepikodasid. Otsingutele kaasati ka teenistuskoer.

Ludmillal on seljas pikem hall jope, peas pruunikas barett ja jalas tumedad kummikud. Naisel on hallid juuksed, ta on 160cm pikk ning keskmise kehaehitusega.

Kirjeldatud naist nähes palub politsei sellest koheselt teada anda hädaabinumbril 112 teada.