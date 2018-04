FOTO | Politsei otsib Saaremaal kadunud 29-aastast Taavit

Politsei palub kaasabi selgitamaks Saaremaal kadunud 29-aastase Taavi asukohta.

Täna pöördusid Kuressaare politseijaoskonda murelikud vanemad, kes ei ole alates teisipäevast näinud oma poega Taavit ega ole temaga ka ühendust saanud. Politsei on praeguseks suhelnud Taavi lähedaste ja tuttavatega, et selgitada välja tema võimalikke liikumissundi ning asukohti. Mehe isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes teda maakonnas otsivad.

Taavi on umbes 193 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Seljas võib olla tumehall tuulejope, jalas tumedad teksapüksid ja ta võib kanda tumedaid kingi. Taavil on lühikesed tumedad juuksed ja hallikassinised silmad. Üks silm võib tal olla punetav.

Politsei palub kõigil, kes on Taavit näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 5342 1892 või helistada hädaabinumbril 112.