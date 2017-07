FOTO | Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunuks jäänud 17-aastast Jaanat

Rakvere politsei palub kaasabi selgitamaks välja 17-aastase Jaana asukohta.

Lähedaste sõnul lahkus neiu oma kodust Väike-Maarjas 26. juunil. Mobiiltelefoni puudumise tõttu ei ole Jaanaga õnnestunud pärast seda ka kontakti saada.

Politsei sai teate tüdruku kadumisest 4. juulil ja on sest ajast peale kontrollinud erinevaid aadresse, kus tüdruk varasemalt viibinud on. Samuti on suheldud mitmete sõprade ja tuttavatega, paraku seni tulemusteta. Samuti ei ole võimalik tema asukohta positsioneerida.

Jaana on ligikaudu 169 cm pikk, sportliku kehaehitusega ja pikkade pruunikate juustega. Seljas võib tal olla tumesinine kapuutsiga jakk ja jalas helesinised teksapüksid ning hallid tennised.

Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tüdruku leidmisele, palutakse sellest teada anda noorsoopolitseile telefonil 337 2187, e-posti teel riina.kaur@politsei.ee või lühinumbril 112.