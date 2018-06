FOTO | Politsei otsib Jõgevamaal kadunuks jäänud 68-aastast Annet

Politsei palub kaasabi selgitamaks 68-aastase Anne asukohta, kes lahkus eile Põltsamaa vallas kodust rohelist värvi universaalkerega Ford Focusega ning pole seni koju naasnud.

„Oleme Kalana külas tema koduümbruse läbi otsinud ning võtnud ühendust kõigi teadaolevate sugulaste ja tuttavatega, kuid keegi pole viimastel päevadel Annet näinud,“ tõdes piirkonnapolitseinik Ivo Saarela. Ta märkis, et kui keegi on Annet või rohelist 1999. aasta Ford Focust registreerimisnumbriga 273 TKR neil päevadel näinud, on piirkonnapolitseinik selliste kõnede ootel. Ühendust võib võtta telefonitsi 52 35 097 või meilitsi ivo.saarela@politsei.ee.

Piirkonnapolitseinik kirjeldas, et naine lahkus kodust 18. juuni päeval väga ärritununa ning ei võtnud rutates kaasa talle elutähtsaid ravimeid, telefoni või muid isiklikke esemeid. „Liiga pika aja möödudes võib naine vajaminevate ravimiteta abitusse seisundisse ja ohtu sattuda,“ oli piirkonnapolitseinik murelik. Arvestades naise terviseseisundit, kontrolliti üle raviasutustes viibijate nimistud, ent see kontroll tulemust ei andnud. Otsingud ja töö info kogumisel jätkub.

Anne on umbes 170 cm pikk ja lühemate hallikate juustega. Paraku pole teada, mis tal kodust lahkudes seljas oli.