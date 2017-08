FOTO | Politsei otsib Ida-Virumaal kodust lahkunud 14-aastast Kseniat

Politsei palub kaasabi selgitamaks möödunud nädala alguses Kohtla-Järve Ahtme linnaosas oma kodust lahkunud Ksenia asukohta.

Tüdruk lahkus kodust 31. juulil, kui ta õhtul õue jalutama läks ega ööseks koju naasnud. Eile, 7. augustil saatis tüdruk SMS-i oma emale, öeldes, et on koos sõbrannaga. Telefonikõnedele ta ei vasta. Lähedased pöördusid politsei poole täna, 8. augustil, paludes abi tüdruku otsimisel. Ksenia on varemgi kodust lahkunud ja mõni aeg hiljem naasnud, kuid lähedased ja politsei on tema pärast mures.

Täna kontrollisid noorsoopolitseinikud aadresse, kus tüdruk viibida võib, kuid teda pole senini leitud. Ksenia mobiiltelefonile tehti positsioneering, kuid aadressi kontrollimine loodetud tulemust ei toonud. Ksenia isikukirjeldus on edastatud kõikidele patrullidele.

Tüdruk on umbes 150 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehitusega ning tal on pikad heledad juuksed. Lahkudes oli tüdrukul seljas must sviiter, jalas mustad püksid ja valged tossud.

Politsei palub kõigil, kes on Kseniat näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada noorsoopolitseile numbril 337 2336 või hädaabinumbril 112.