FOTO | Politsei otsib hooldekodust lahkunud Jelenat

29. märtsil lahkus Lüganuse vallas asuvast hooldekodust 49-aastane Jelena ja ei ole sinna tänini naasnud.

Kuna Jelenal on suhtlemine raskendatud, ei ole tal mobiiltelefoni, mistõttu on temaga kontakti võimatu saada ja niisamuti ei saa ka tema asukohta positsioneerida. Jelena lähedastega suheldes selgus, et ta võib liikuda Kohtla-Järve või Kiviõli piirkonnas. Samuti ei ole välistatud ka see, et ta suunduda ka Tamsalusse, kuna tema viimane elukoht oli seal.

Jelena on ligikaudu 165 cm pikk, keskmise kehaehitustega ja lühikeste hallide juustega. Paraku ei ole teada, mis naisel kadumispäeval seljas võis olla.

Naise isikukirjeldus koos fotoga on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes ümbrust kontrollivad.

Kui kellelgi on informatsiooni, mis võiks kaasa aidata Jelena leidmisele, või on teda näinud pärast 29. märtsi, palutakse sellest teada anda telefonil 337 2384, lühinumbril 112 või e-posti teel taavi.unuks@politsei.ee.