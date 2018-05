FOTO | Politsei otsib Harjumaal kadunud 15-aastast Kiona Helvet

Politsei palub kaasabi selgitamaks välja 15-aastase Kiona Helve asukohta, kes lahkus 13. mail Harku vallas Tutermaa külast ja pole siiani naasnud oma Haapsalus asuvasse elukohta.

Tüdruk lahkus 13. mail Harjumaal asuvast vanemate elukohast teadmata suunas. Õhtuks pidi Kiona Helve jõudma oma Haapsalus asuvasse elukohta, aga sinna pole ta praeguseni jõudnud. Tüdrukul on telefon välja lülitatud.

Hetkel on politsei suhelnud tüdruku tuttavatega ning selgitanud välja, et ta võib viibida ka Tartu või Võru kandis.

Kiona Helve on 160 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tal on mustad pikad juuksed. Lahkumise hetkel oli tüdrukul seljas hallikat värvi pusa, jalas hallid Nike dressipüksid ja Puma tossud. Tüdruku isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele.

Politsei palub kõigil, kes on Kiona Helvet näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada telefonil 473 2808 või 112.