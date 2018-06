FOTO | Politsei otsib Aa hooldekodust lahkunud 63-aastast Raivot

Viimati nähti Raivot (63) Kohtla-Järvel Järve linnaosas, kus ta ka praegu ringi võib liikuda. Samuti võib mees viibida Jõhvis. Mobiiltelefoni Raivol ei ole ja seetõttu ei ole võimalik tema asukohta ka positsioneerida.

Politsei on kontrollinud kohti, kus mees võib liikuda, kuid seni ei ole teda õnnestunud leida. Suhtleme aktiivselt hooldekodu töötajate ja mehe tuttavatega, et tema võimaliku asukoha kohta infot saada.

Raivo on ligikaudu 180 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehitusega ning hallide lühikeste juustega. Liikumiseks kasutab ta keppi. Hooldekodust lahkudes oli mehel seljas sinise- ja punasekirju jope ning jalas sinised spordipüksid ja tossud. Samas on võimalik, et mees on riideid vahetanud.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest teada anda numbril 112 või 337 2384 või e-posti teel taavi.unuks@politsei.ee.