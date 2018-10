FOTO | Politsei otsib 16-aastast Olgat, keda viimati nähti Lasnamäel

Politseile teadaolevalt ei ole tütarlapsel kaasas mobiiltelefoni.

Olga on keskmise kehaehitusega ja 156 cm pikk. Tal on värvitud tumedamad õlgadeni juuksed. Olga võib kanda jalas retuuse ja musta värvi paeltega vabaajajalatseid. Tal on seljas must kapuutsiga tuunika ning kaasad võib olla musta värvi õlakott.

Kõigil, kes on Olgat näinud või omavad infot tema asukoha kohta, palume helistada numbrile 112.