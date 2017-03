FOTO: Politsei koos vabatahtlikega otsib 75-aastast naist

Eile õhtu poole lahkus oma kodust Lääne-Nigula vallast Linnamäe külast 75-aastane Elgi, kes ei ole seni koju tagasi tulnud ning kellega ei ole lähedastel ega ka politseinikel õnnestunud kontakti saada.

Politseinikud on eilsest alates viinud läbi ulatuslikke maastikuotsinguid, kuhu on kaasatud ka vabatahtlikud. Naist on otsitud ka PPA kopteri meeskonna abil.

Naise leidmiseks on positsioneeritud tema telefoni. Tulemused andsid suure ala, hetkel käivad otsingud Padise vallas. Ka on kontrollitud erinevaid haiglaid ning mahajäetud hooneid. Kahjuks ei ole naist siiani leitud.

Kodust lahkudes võis naine kanda seljas pikemat musta värvi jopet ja peas musta värvi baretti. Ta on kõhna kehaehitusega, umbes 160 cm pikk ning hallide poolpikkade juustega.

Naisel võib esineda probleeme mäluga, ta on ka varem ära eksinud.

Palume kõigil, kes on fotol kujutatud naist näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada hädaabinumbrile 112.