FOTO | Paldiski maanteel juhtus liiklusõnnetus, liiklus on häiritud

Tallinnas Rocca Al Mare piirkonnas on põrkasid kokku kaks sõiduautot. Õnnetuses sai kaks inimest vigastada.

Täna kell 16.01 sai politsei teate liiklusõnnetusest Tallinnas Paldiski maantee ja Mõisa tänava ristmikul. Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul toimus kahe auto kokkupõrge.

Õnnetuses said kaks autosolijat kergemalt vigastada ja nad viidi haiglasse kontrolli.

Liiklusrakenduses Waze on niisamuti märgitud, et Rocca Al Mare piirkonnas on juhtunud liiklusõnnetus, mistõttu on ka piirkonnas liiklus häiritud.

(Kuvatõmmis: waze.com)