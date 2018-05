FOTO | Pakri tuletorni juures sõitis auto jälle merre

Pakri tuletorni juures toimus jälle õnnetus, kohal on politsei. Politsei teatel on merre sõitnud auto.

Aprillis sõitis üks auto samas kohas merre, auto omanikuks olnud 32-aastane mees hukkus.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine teatas, et õhtul enne kuute sai politsei teate, et Pakri pankrannilt on näha autot vees. Politsei ja päästjad on sündmuskohal ja selgitavad, kas sõidukis on kedagi ja mis on õnnetuse põhjuseks.

Ühe sündmuskohal viibinu sõnul saadi õnnetusest teada üsna juhuslikult. "Keegi märkas täiesti juhuslikult vees sätendavat ratta ilukilpi. Kutsuti päästjad välja. Selgus, et vees oli auto. Politseinikud räägivad, et autos nähti inimese keha," rääkis pealtnägija.

Politseinikud oletavad, et õnnetus toimus öösel. Sündmuskohal tegutsevad tuukrid.