FOTO | Padaorus paiskus sõiduauto teelt välja külili, Saka–Toila teel vajus kraavi buss

Auto roolis oli 60-aastane naine. Kiirabi vaatas ta üle, kuid õnneks ei saanud ta liiklusõnnetuses viga ja haiglaravi ei vajanud. Juht oli kaine, teisi reisijaid autos ei olnud ning praeguseks on sõiduk teisaldatud. On alust arvata, et liiklusõnnetus juhtus libeduse tõttu.

Saka-Ontika-Toila tee 17. kilomeetril vajus kella 15.20 paiku teelt välja kraavi reisibuss 50 inimesega. Ka selles õnnetuses ei saanud õnneks keegi kannatada. Politsei reguleeris kohapeal liiklust. Bussijuht on kaine ja taas on alust arvata, et liiklusõnnetuse põhjustasid teeolud. Praeguseks on buss teele tagasi aidatud ja sõit saanud jätkuda.

„Palume autojuhte valida teeoludele vastav sõidukiirust ning hoiduda ohtlikest manöövritest, seda enam, et sünoptikud lubavad ilmaolude halvenemist,“ ütles Ida prefektuuri vanemkorrapidaja Jaanus Klement. „Kindlasti peaks hoidma sõidu ajal pikivahet ning juhtimist ei tohiks kõrvaltegevused segada.“