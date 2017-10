FOTO | Numbrimärkideta auto sisenes läbi akna motoentusiasti hoonesse

Täna kella 7.30 paiku sai häirekeskus teate Rae vallas akna kaudu hoonesse sõitnud autost, millel puudusid numbrimärgid. Lähemal vaatlusel selgus, et hoone kuulub motoentusiast Fredy Jäätesile.

Sündmusest postitati täna sotsiaalmeediasse ka foto, mille kommenteerijad juhtunut üldse ei imesta. Jäätes ise ütles Delfile, et foto on võltsitud ja sellist sündmust ei ole juhtunud. Kes sellise võltsingu teha võis, vastas Jäätes, et inimesed, kes talle võlgu on ja pani toru hargile.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik aga kinnitas, et juhtum leidis aset ja hetkel menetletakse seda kui liiklusõnnetust, milles on avarii teinud auto juht sündmuskohalt lahkunud.

Politsei selgitab alles välja, kes oli auto omanik ja juht ning muud asjaolud. Omaniku tuvastamise teeb aga keerulisemaks numbrimärgi puudumine.

Õnnetuses keegi vigastada ei saanud ja juhtumi varaliseks kahjuks on esialgu märgitud ligi 2000 eurot, mis ei pruugi olla lõplik.