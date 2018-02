FOTO | New Yorgi üks ikoonilisemaid hooneid, Empire State Building säras sinimustvalgena!

Eile õhtul värvus New Yorgi kohal kõrguv Empire State Building sinimustvalgeks!

Kas värvivalik tähistab Eesti Vabariigi sünnipäeva? Sellest on esialgu raske aru saada. Torni valgustuskalender ütleb, et reedel oli tornitipp sinise, musta, valge ja punasega värvitud alanud taliolümpia atleetide auks, laupäevase sinimustvalge kohta ametlikku kirjeldust ei ole. Igatahes on pildil selgelt näha Eesti lipuvärvid, rõõmustame selle üle! Foto tegi Eesti alaline esindus ÜRO juures.