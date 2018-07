FOTO | McLareniga üle 200 km/h kihutanud soomlane veedab nädala Rapla arestimajas. Kohalikud aga saavad uhke masina taustal pilte teha

Facebook

"Paljud kohalikud on viimastel päevadel käinud Rapla politseimaja ees ühe üsnagi uhke auto taustal pilti tegemas. Nii mõnigi on meilt küsinud, et mis puhul välismaise numbriga McLaren politsei ees oma omanikku ootab," kirjutab Lääne prefektuur Facebookis.