FOTO | Lugeja imestab: kas tõesti sõidab politsei kulunud rehvidega?

Sotsiaalmeedias leviv foto politseiauto rehvidest on tõstatanud aruteluteema: kas tõepoolest sõitis politsei ringi kulunud rehvidega?

Foto on tehtud teisipäeval ning tekitanud hulga küsimusi: kas tegu on kulunud rehvidega ning miks need rehvid sellised välja näevad?

PPA pressiesindaja Marie Aava selgitas, et pildil olev sõiduk käis täna hoolduses ning siis mõõdeti ka rehvide sügavust. Maanteeameti tehniliste nõuete järgi peab suverehvi jääksügavus olema vähemalt 1,6 mm. "Mõõtmine näitas, et selle sõiduki rehvimustri sügavused olid sellised: esimene vasak 4,1 mm; esimene parem 4,3; tagumine vasak 7,4 ja tagumine parem 7,9 mm. Uuelt on nende rehvimustri sügavus kuskil 9,5 mm. Tehniku sõnul kuluvadki politseiauto rehvi ääred kiiremini ning see tekitab ka ilmselt visuaalsel vaatlusel tunde, et terve rehv on sedavõrd kulunud," märkis Aava.