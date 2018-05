FOTO | Lasnamäel põleb prügi, suits kandub kesklinna peale

Tallinnas Lasnamäel Ragn Sellsi prügisorteerimisjaama territooriumil süttis hilisõhtul prügi, millest tekkiv suits kandub kesklinna.

"Suur-Sõjamäe 31 asuvate angaaride vahel põleb prügi. Esialgse info kohaselt on tuld võtnud ka PVC materjalist hall, ütles Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja Delfile.

Valvepressiesindaja juhtis tähelepanu, et tulekahjust tekkiv suits kandub kesklinna peale ja seetõttu on oluline, et inimesed ei teeks valeväljakutseid.

Suits otseselt mürgine ei ole, kuid inimestel soovitatakse aknad kinni hoida.