FOTO: Lähedased otsivad sotsiaalmeedia vahendusel noormeest, kes on aasta algusest saadik kadunud

Lähedased otsivad Facebooki vahendusel Sauel elavat 24-aastast Christian Tähet, kes on alates aastavahetusest kadunud olnud.

Seega on noormees kadunud juba neli päeva. Christian elab üksi ja üürib korterit Sauel. Tööle pole ta kaks päeva jõudnud (tavaliselt on ta töö suhtes väga kohusetundlik ja alati annab teada kui tööle ei saa minna). Tema telefon on välja lülitatud ja arvatavasti juhtus see just uusaastaööl.

Tuttavad, sõbrad ega töökaaslased pole teda näinud. Lähedased loodavad, et ehk on keegi noormeest Sauel või läheduses näinud, samuti paluvad nad infot tema tuttavatelt.

Kõikvõimalikku infot tema kohta oodatakse telefonil 5137892.