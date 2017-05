FOTO: Kiviõlis takistab treileri pealt maha kukkunud traktor liiklust

Täna hommikul juhtus õnnetus Kiviõli linnas, kus treileri peal olnud traktor jäi raudteeülesõidu juures viadukti torudesse kinni ja kukkus sõiduteele. Keegi viga ei saanud.

Ida prefektuuri pressiesindaja sõnul juhtus õnnetus täna kella 9.50 paiku Sämi-Sonda-Kiviõli 21. kilomeetril. Esialgsetel andmetel vedas veoauto Volvo haagistreileril traktorit ja selle juht, 50-aastane mees, ei arvestanud kõrguspiiranguga. Selle tagajärjel takerdus traktor tee kohal olevasse konstruktsiooni ja kukkus treilerilt maha.

Liiklusõnnetuse tagajärjel inimesed viga ei saanud, küll aga sai kannatada nii konstruktsioon kui ka traktor.

Maanteeinfokeskus teatas, et seoses liiklusavariiga on liiklusele suletud Sämi - Sonda - Kiviõli maantee 21. kilomeeter, ümbersõit on korraldatud läbi Kiviõli.