FOTO: Kalapüügivõistlusele suundunud politseiametnikud päästsid jääauku kukkunud koera

Nädalavahetusel päästsid politseiametnikud Ida-Virumaal Alajõel jääauku kukkunud koera. Juhtunust räsitud koer, kes esialgu ei võtnud jalgugi alla, on tänaseks täielikult paranenud.

Delfi avaldab politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri Facebooki lehel esitatud kirjelduse täismahus:

Nädalavahetusel olid meie korrakaitsebüroo juht Valdo ja teabebüroo juht Aare teel Ida prefektuuri kalapüügivõistlusele. Alajõel kaotasid mehed hetkeks orientiiri ja peatasid teejuhiste küsimiseks auto jõe kaldal.

Nad märkasid kaht ahastuses naist, kes hüüdsid, et vees on koer, kes upub. Korrakaitsebüroo juht silmas järvel neljajalgset elu eest võitlemas, vaid nina tipp veest väljas. Kogenud kalamehena ei mõelnud Valdo pikalt ning jooksis jääle, viskus pikali ning roomas koera juurde. Samal ajal tõi Aare autost kelgu.

Selgus, et jää kandis ja koer oli vette kukkunud jäässe saetud augu läbi. Kahe mehe jõuga tõmmati koer veest välja. Viimane oli nii räsitud, et ei võtnud jalgugi alla. Nii panid mehed looma kelgu peale ja viisid Alajõe kordonisse, kus kolleegid piirivalvurid aitasid ligemale kaks tundi päästetud koera termotekkide all kuivatada ja üles soojendada.

Koer oli nii alajahtunud, et kraadiklaas ei võtnud numbrit ette. Pärast turgutamist ja erinevaid massaaže, hakkas lõpuks koera suust sooja õhku tulema. Meil on hea meel, et koera perenaise sõnul on koer tänaseks täielikult paranenud. Tervitame siinkohal ka kolleege elupäästjaid idast, aitäh teile!