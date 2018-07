FOTO | Avavangla vang on jooksus: palutakse abi tema leidmisel

24. juulil ei naasnud ettenähtud ajaks Viru vangla avavanglasse kinnipeetav Viktor Abram, kes on siiani kadunud.

26-aastane Viktor Abram on kõhna kehaehitusega, ligikaudu 183 cm pikk, kitsa näokuju ja pruunide silmadega. Eritunnusena on Abrami paremal käsivarrel tätoveeritud tribali kujutis ja turjal kolm üksteisesse põimitud kolmnurga kujutist. Vasakul põsel on 2 cm pikkune arm. Abram suhtleb nii vene kui ka eesti keeles.

Vanglast lahkudes kandis Abram neooonkollast T-särki, valge-sinisekirjusid laigulisi lühikesi pükse, jalas tumedaid plätusid, seljas tumedat seljakotti ja käes valget värvi kilekotti. Viimati nähti isikut kandmas punast värvi nokamütsi, musta lühikeste varrukatega triiksärki, mille õlgadel valged sulgesid meenutavad kujutised, jalas hallikas-valge värvusega lühikesi suvepükse, musta värvi sokke ja neoonkollaseid spordijalanõusid. Isik kandis endaga kaasas musta-tumesinist värvi suurt Reeboki spordikotti.

Viktor Abramit on karistatud mitmel korral erinevate isiku- ja varavastaste kuritegude eest.

Viru vangla alustas antud asjas kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb karistuse kandmisest kõrvalehoidumist kinnipeetava puhul, kel on lubatud lahkuda kinnipidamisasutusest. Süüdimõistmisel on võimalik karistada isikut kuni üheaastase vangistusega.

Kõigil, kes teavad nimetatud isiku asukohta, palutakse sellest viivitamatult teavitada politseid lühinumbril 112 või vanglateenistust numbril 53024893.