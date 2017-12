FOTO | Avariis osalenud Mercedese juht lahkus sündmuskohalt

Täna kella 15.30 paiku juhtus Tallinnas Tala tänaval avarii, kus põrkasid kokku Hyundai ja Mercedes. Õnnetuses keegi viga ei saanud, küll aga põgenes Mercedese juht.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistiku sõnul sõitis esialgse info kohaselt Mercedes otsa Hyundaile ning lahkus sündmuskohalt, liikudes Järvevana tee suunas.

Hyundaj juht ei jõudnud Mercedese numbrimärki vaadata, kuid arvab, et seda võisid näha teised liiklejad, mistõttu palub ka politsei õnnetuse pealtnägijatel teavitada sellest numbril 612 3000 või kirjutada e-posti aadressile pohja.lmt@politsei.ee.

Põhja prefektuuri liiklusjärelvalve keskuse juht Hannes Kullamäe sõnul on sündmuskohalt lahkumine lubamatu ka siis, kui tegu on kõigest plekimõlkimisega, nagu antud juhtumi puhul.

"Liiklusõnnetuse puhul peab esmajärjekorras veenduma, et inimesed pole viga saanud. Vajadusel peaks kohe kutsuma kiirabi. Selle õnnetuse puhul oli tegemist plekimõlkimisega, kus inimesed kannatada ei saanud ning tõenäoliselt oleks juhtum piirdunud kindlustusse pöördumisega. Sündmuskohalt lahkumine on aga lubamatu. Sellel autojuhil on siiski võimalik politseisse pöörduda, et anda juhtunu kohta omapoolsed selgitused," ütles Kullamäe.