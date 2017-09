FOTO | Avarii põhjustas Põhja-Tallinnas paraja ummiku, trollid seisid

Täna kella kaheksa paiku juhtus Tallinnas Tehnika tänava ja Paldiski maantee ristmiku juures avarii. Õnneks ükski inimene viga ei saanud, küll aga on siiani probleeme liikluses.

Põhja prefektuurist kinnitati, et avarii juhtus kell 8.03 maasturiga. Tegu on nii-nimetatud plekimõlkimisega ehk asjaga tegeleb edasi kindlustus. Küll aga takistas avariiline masin liiklust, trollid seisid ja hommikusel tipptunnil kaasnes ummik.

Kella 8.50 paiku avariipaigast möödunud lugeja sõnas, et masinat veeti minema ja liiklus on taastumas. Sõle kandist bussiga tööle sõitnud lugeja aga märkis, et veel kella 9 paiku liikus buss kui tigu - näiteks Kolde puiestee peatusest jõuti Härjapea petusesse veerand tunniga (vahe vaid napid kaks peatust).

"Ma pole varem siinkandis sellises ummikus olnud," nentis lugeja.