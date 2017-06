Fentanüülikoti puruks rebimine ei aidanud: 36-aastane Stanislav võib ilma jääda korterist ja 344 000 eurost

Täna on Harju maakohtus avaistung 36-aastase Stanislavi üle, keda riigiprokuratuur süüdistab suures koguses fentanüüli ebaseaduslikus käitlemises. Prokuratuur tahab, et konfiskeeritaks mehe korter, raha ja talt mõistetaks välja 344 000 eurot.

Stanislav peeti kahtlustatavana kinni mullu 19. oktoobril. Hoolimata sellest, et Stanislav vahetult enne kinnipidamist kaasas olnud rusikasuuruse fentanüülikoti puruks rebis ja selles olnud aine õhku puistas, tuvastasid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi eksperdid, et tegemist oli suure koguse narkootilise ainega, teatas .

Keskkriminaalpolitsei politseimajor Ago Leisi sõnul on politsei jaoks tähtis võtta vastutusele inimesed, kes ohtliku narkootikumiga, nagu seda on fentanüül, levitamise ja turustamisega tegelevad. „Meie jaoks on tähtis, et kurjategijad, kelle tõttu narkoturule jõuavad suured kogused uimasteid, saavad karistada ja jäävad ilma ebaseaduslikul teel saadud varast.“

Riigiprokurör Vahur Verte lisab, et kõnealuse menetluse käigus oli prioriteediks seatud kriminaaltulu tuvastamine ja arestimine. „Kohtule on esitatud taotlus Tallinnas asuva korteri ja üle 2200 euro konfiskeerimiseks. Lisaks taotleb prokuratuur süüdistatavalt välja mõista laiendatud konfiskeerimise asendamise korras ligi 344 000 eurot,“ sõnas prokurör.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei. Kriminaalasi on saadetud kohtusse üldmenetluse korras.

Eelmisel aastal konfiskeeriti kriminaaltulu kokku 157 kriminaalasjas 1 976 164 euro väärtuses. Lisaks tuleb ära märkida, et tsiviilhagi rahuldamiseks mõisteti välja üle poole miljoni eurot (s.t varaga tagatud summad), ülevõetud nõudeid oli perioodil summas ligi 922 500 eurot ja asenduskonfiskeerimisi summas ligi 582 000 eurot (tagamata nõuded).

Kokku on süüdlastelt välja mõistetud vara kogusummas üle nelja miljoni euro.