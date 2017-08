Europol meelitab tagaotsitumaid kurjategijaid koju postkaartidega: Eesti ootab Skype'i-teemalise kaardiga Ernest Gammerit

Euroopa politseiorganisatsioon Europol alustas reedel postkaardikampaaniat, mille eesmärk on meelitada jooksus olevaid kurjategijaid koju.

Postkaartidel on Euroopa tagaotsituimad kurjategijad, kes on pannud toime raskeid kuritegusid 21 Euroopa Liidu riigis. Arvatakse, et nad ei varja end selles riigis, kus panid toime kuriteo, teatab Europol.

Neid postkaarte jagades ja informatsiooni andes saab igaüks kaasa aidata põgenike tabamisele. Mida rohkem postkaarte vaadatakse, seda suurem on võimalus, et politsei teeb kurjategijate asukoha kindlaks ja nad pannakse trellide taha.

Eestit esindab postkaardikampaanias 32-aastane Ernest Gammer, kes on mõistetud neljaks aastaks vangi mõrva ja raskete kehavigastuste tekitamise eest.

Skype’i-teemalisel kaardil on tekst: „Kallis Ernest. Me oleme püüdnud sind kätte saada, aga sa oled olnud mõnda aega offline. Palun võta uuesti ühendust. Parimat. Politsei.“