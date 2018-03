Ettevaatust, loomaomanik! Mitmes Tallinna linnaosas on koeri mürgitatud tänavale maha visatud toidupaladega

Tähelepanelik Delfi lugeja jagas meiega pilti Tallinna tänaval olevast hoiatavast plakatist, mis juhib loomaomanike tähelepanu sellele, et keegi poetab tahtlikult mürgitatud palukesi linnatänavaile.

Teadaandel seisab, et Tallinnas on viimasel ajal sel viisil mürgitatud mitmeid koeri. Ka SOS loomaabi info kutsub sotsiaalmeedias inimesi ettevaatusele. Nende andmetel on neid pelgalt viimase kahe kuu jooksul 6-7 korral teatatud maha laotatud kahtlastest toidupaladest. Ka on konkreetselt välja toodud kaks mürgitusjuhtumit Mustamäel ja Õismäel.

SOS loomaabi info esindaja ütles Delfile, et viimastel kuudel on vähemalt kolme juhtumi puhul arstid kinnitanud, et lemmiklooma haigestumise puhul oli tegu mürgitusjuhtumiga. "Miks seda tehakse, kas mürki puistatakse tänavatele närilistest vabanemiseks või tahtlikult lemmikute mürgitamiseks, ei ole teada," ütles SOS loomaabi info eestkostja, kuid möönis, et tegu ei ole alusetu linnalegendiga ning rõhutas, et loomaomanikud peavad avalikes kohtades lemmikuga liikudes olema ettevaatlikud.

Tema sõnul on palju koeraomanikud kasutusele võtnud suukorvid, et lemmikloom ei saaks tänavalt midagi sisse süüa.

Juhul, kui loom sööb tänaval midagi, mis äratab teis kahtlusi, on Tallinnas võimalik ööpäevaringselt pöörduda Mustamäel asuvasse Loomade Kiirabisse.

(Foto: SOS loomaabi info)