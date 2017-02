Esmaspäevane puhumisaktsioon – 9999 korralikku juhti ja 14 ära hoitud õnnetust

Eile, 27. veebruaril kontrollisid politseinikud üle Eesti sõidukijuhtide kainust. Pärast puhumist võis oma teed heatujuliselt jätkata 9999 autojuhti, juhtimiselt tuli aga kõrvaldada 14 sõidukijuhti, kes võinuks oma seisundi tõttu põhjustada liiklusõnnetuse, teatas politsei- ja piirivalveamet.

„Arvestades seda, et olime avalikkust toimuvast reidist teavitanud juba varahommikul, siis on 17 joobes juhti, kellest 14 avastati operatsiooni käigus, liiga palju ja selle numbriga ei saa rahule jääda,“ ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik politseikapten Sirle Loigo. „Lisaks sellele kõrvaldasid politseinikud alkoholi tarvitamise tõttu juhtimiselt kolmel eelneva päeval kokku 59 juhti. See võib kõlada klišeena, aga ka üks joobes juht on liiga palju.“

Eile kontrollisid politseinikud operatsiooni käigus kokku 10013 juhi kainust, neist 4600 Lõuna prefektuuris, 2344 Põhja prefektuuris, 1626 Ida ja 1443 Lääne prefektuuris. Kõik kontrollitud autojuhid osutusid kaineks Lääne prefektuuris. Lõuna prefektuuri politseinikel oli põhjust juhtimiselt kõrvaldada kaheksa juhti, Põhja prefektuuris neli ja Ida prefektuuris kaks juhti.

Puhumisoperatsioon toimus koostöös veebikeskkonnaga Teomeeeter.ee. Politsei andis lubaduse teha autojuhtidele üllatuse juhul, kui Teomeetris koguneb 100 000 lubadust, mis aitavad liiklust turvalisemaks teha. Eile jagasid politseinikud operatsiooni käigus kommi kõigile korralikele juhtidele, kuniks komme jätkus. „Rõõm on tõdeda, et korralikele juhtidele tegi meie eilne aktsioon rõõmu ja teekonda jätkati naerusui,“ lisas Loigo.

Tänavu on korrakaitsjad avastanud juba 900 joobes autojuhti, neist ligi 40 olid narkojoobes.