ENNE JA PÄRAST: Vaata, milliseks muutus Pallasti tänaval põlenud tondiloss!

Möödunud nädalal korraldati Lasnamäel Kadrioru Saksa gümnaasiumi kõrval asuva ohtliku mahajäetud maja vastane aktsioon, ent juba järgmisel päeval süttis maja põlema. Delfi fotovõrdlus näitab, kuidas hoone pisut enam kui ööpäev hiljem veelgi ohtlikumaks muutus.

Möödunud kolmapäeval korraldas mupo Pallasti 7 asuva ohtliku ja laguneva maja vastase aktsiooni, kuhu kaasas Kadrioru Saksa gümnaasiumi lapsed, kes mõtlesid välja ideid, mis võiks vahetult kooli kõrval asuva tondilossi asemel olla.

Aktsioonile järgneval päeval korraldasid Sikupilli asumi elanikud maja juures koristustalgud, et mahajäetud hoone ümbrus lastele ohutumaks muuta.

Vaid mõni tund pärast majaümbruse koristamist süttis Kadrioru Saksa gümnaasiumi algkooli juures asuv hoone ootamatult põlema.

"Tallinna munitsipaalpolitsei ette võetud laste joonistuste kogumine oli küll tänuväärt tegevus, et probleemile tähelepanu juhtida, kuid potentsiaalset ohuallikat see ei lahendanud," kommenteeris Tallinna Asunduse lasteaia direktor Annela Ojaste, kes oli üks koristustalgute eestvedajaid.

Ojaste sõnul ei tahtnud Sikupilli asumi elanikud enam oodata, kuni linnaametnikud kinnistu omanikuga kirju vahetavad, ja korrastasid eile lastele ohtliku maa-ala. Kui paar päeva tagasi vedelesid ohtliku tondilossi ümber veel tühjad pudelid ja süstlad, on nüüd tänu aktiivsetele kodanikele plats puhas ning kindlamalt suletud ka lastele eriti ohtlikud kaks katmata kanalisatsioonikaevu," ütles Ojaste.

Kaks tundi pärast koristamise lõppu põles hoone aga kõrge leegiga. "Uskumatu, et see maja niimoodi pärast koristustalguid põlema läks. Ma ei suuda siiani oma silmi uskuda," nentis Ojaste.

Tondiloss on seisnud Pallasti ja Kivimurru tänava nurgal juba aastaid. Linnaametnikud ei ole suutnud lahendada heakorra probleeme sel kinnistul ei eelmise ega uue omaniku ajal. Viimastel aastatel läks hoone seisund ja maatüki olukord eriti hirmsaks. "Mahajäetud hoonet, mis on korralikult piiramata, kasutavad narkomaanid ja öised pidutsejad, maja ümbert võis leida lademetes tühje alkoholipudeleid ja ka süstlaid. Päris selge, et selline maja algkooli ees on väga ohtlik. Lapsed on teadupärast uudishimulikud, aga uurimisretked sellele alale võivad lõppeda väga õnnetult," oli Ojaste murelik.