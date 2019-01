Endise riigikogulase tütre jõhkra tapmise eest vangis istuv mees vannub endiselt süütust

Mitte miski, isegi pikk uurijatöö kogemus raskete kuritegude avastamisel ei saa kedagi ette valmistada vaatepildiks, mille osaliseks sai õigusteaduste professor, 81-aastane Ando Leps tol suvehommikul 16. juunil 2017, kui ta oma tütrele külla läks. Oma võtmega korteriukse avanud, leidis ta tütre hinge vaakuvana. Konservatiivse vana mehena ei olnud Lepsil isegi mobiiltelefoni ja nii tormas šokeeritud eakas mees tagasi oma koju, et tütrele abi kutsuda.

Politsei tuvastab kiiresti, et eelmisel õhtul käis ohvri juures külas kaks meest: Ago Ploovits, naise hea tuttav, ja viimase sõber, kes kutsuti tilkuvat köögikraani parandama. Uurimine selgitab välja, et kannatanu jõi koos kahe külalisega alkoholi. Ploovits läks esimesena magama, mõne aja pärast järgnes ka naine. Kraani parandanud sõber lahkus kella 22 ajal korterist ja lasi ukse sneprisse.

Edasise osas on tõendid kaudsed. Südaöö ringis kuulsid naabrid korterist hääli, mis viitasid tülile ja rüselusele. Süüdistatav esines mitmete üksteisele vastukäivate versioonidega sellest, mis toimus korteris pärast seda, kui kraani parandanud sõber lahkus. Põhimõtteliselt väitis Ploovits, et tema magas, ärkas öösel üles, avastas, et naine on kadunud, läks teda korteri pealt otsima ja leidis naise teisest toast põrandalt. Algul kinnitas mees, et ei näinud naise juures üldse verd ja arvas, et joobes naine on põrandale magama läinud, hiljem nentis, et nägi pisikest vereplekki naise ninal, aga pidas seda tühiseks, mistõttu abi ei otsinud. Seejärel süüdistatav enda sõnul lahkus korterist.

Ploovitsa ja tema kaitsja versioon oli, et kui mees oli lahkunud, kakerdas joobes naine mööda korterit ringi ja kukkus igale poole, kuni lihtsalt vigastas ise end surmavalt.

Kohtud selle järeldusega ei nõustunud. Maakohus mõistis mehe süüdi, ringkonnakohus kohtunik Julia Katškovskaja eestvedamisel põrmustas hiljem Ploovitsa apellatsiooni sellise ägeduse ja emotsionaalsusega, mida võib üsna tavatuks lugeda.

Kohus tõdes, et kannatanul tuvastatud kehavigastused ei ole tingitud sellest, et ta purjus peaga tasakaalu kaotades kukkus, vaid naist oli pekstud pähe tömbi esemega, milleks võis olla näiteks klaveritool. Sündmuskoht viitab sellele, et ohver püüdis ründaja eest ära minna, võimalik et roomates ja erinevatest kohtades kinni haarates.

Kuigi korterist leitud klaasikildudelt ei tuvastatud Ploovitsa DNA-d, nentis kohus, et ilmselt viis süüdistatav selle killu, millega ta naist lõikus, endaga kaasa. Naisel olnud lõikehaavad ei saanud aga tekkida sellest, et ta kildudele kukkus. „Klaasikild oleks pidanud selleks seisma ühte serva pidi püsti,” nentis kohus.

Ringkonnakohus tõi välja ka versiooni, miks ja kuidas kuritegu tõenäoliselt aset leidis. „Kohtukolleegium on veendunud, et konflikti põhjuseks oli armukadedus,” seisab otsuses. Armukadedus tekkis Ploovitsas seetõttu, et kui tema magama läks, jäi naine teise külalisega edasi alkoholi tarbima. Kohtu hinnangul on tõenäoline, et mees ärkas mingil hetkel ja „teda hakkas piinama mõte, mida tema „tüdruk” tema tuttavaga kahekesi nii kaua tegi”. Konflikti käigus hakkas mees naist voodis peksma, naine aga põgenes tema eest mööda korterit. Kohus leidis ka, et Ploovits üritas armukadedusest klaasikilluga naise nägu lõikuda, et teha teda teistele meestele ebameeldivaks.

Mis puutub Ago Ploovitsa kirja Eesti Päevalehele, siis toimik tõendas, et mees esitas meediale lihtsalt hunniku valeväiteid.