End Läti ettevõtte esindajatena esitavad kelmid petavad investeerimise varjus inimestelt raha välja

Foto on illustratiivne

Politsei poole on pöördunud inimesed, kellele helistanud vene keeles rääkivad kelmid pakuvad investeerimisteenust ja petavad kõne vastuvõtjalt välja raha.

Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude teenistuse vanema Hannes Kelti sõnul võivad kelmid end tutvustada aktsiate vahendamisele keskenduva Läti ettevõtte esindajatena.

„Kelmid helistavad ohvritele erinevatelt numbritelt ja suhtlevad vene keeles. Inimeste petmiseks väidetakse, et nende firma spetsialiseerub aktsiatehingutele. Petturid lubavad, et investeerides tuntud börsiettevõtete osakutesse ootab neid ees 30-protsendiline kasum. Kergekäelised investeerijaid saavad aga 100-protsendilise kahjumi,“ ütles Kelt.

Kelt tõi välja, et siiamaani on kelmid rääkinud vaid vene keeles ja otsinud kontakti mitmete riikide, peamiselt Läti numbritelt ja ka Skype’i kaudu. „Helistajad käituvad pealetükkivalt valades potentsiaalse ohvri kõnedega üle. Esimesena tuleb mõista, et börsil tulu teenime ei ole iialgi garanteeritud. Mitmekümneprotsendiline kasum käiakse välja inimeste meelitamiseks,“ rääkis Kelt. „Börsil investeerimine nõuab eriteadmisi ja võõrast sellises olukorras usaldada ei või.“

Politseinik lisas, et kelmid loovad inimeste usalduse võitmiseks välismaal registreerituid veebilehti ning paluvad neil seal registreerida. Lehel palutakse inimese krediitkaartide andmeid. „On vastutustundetu usaldada telefoni teel räägitu alusel raha võhivõõrale. Palun inimestel olla hoolas ning vajadusel küsida lähedastelt või tunnustatud ettevõtetelt finantsnõu,“ lausus Kelt

Loe veel

Kelt palub kahtlustäratava numbriga kõnesid mitte vastu võtta. „Kui siiski kõnele vastatakse ning teiselt poolt toru tehakse selline pakkumine, siis tuleb keelduda ja kõne lõpetada,“ rääkis Kelt. Politsei palub kõigil, kellele kelmid investeerimispakkumisi teevad, anda sellest teada aadressil vihje@politsei.ee.

Kelmide ohvrid on 30–40-aastased ning suurim tekitatud varaline kahju on 18 700 eurot. Üks petturite poolt kasutatav veebileht on everest.trade.