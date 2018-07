EMA kahtlustab mastaapset metsapettust Valgamaal

Ehkki on väljastatud ametlikud load raiuda lagedaks üksteisega piirnevaid eraldisi enam kui 21 hektari suurusel alal, ei luba kehtiv seadus tegelikult üksteisega kõrvuti paiknevaid eraldisi suuremal kui seitsmehektarisel alal lagedaks raiuda.

Nii ulatuslik raie saaks olla seaduslik vaid metsakaitse ekspertiisi alusel ning ulukikahjustuste, seenhaiguste või putukkahjurite tuvastamise korral. Metsaportaali andmetel on metsakaitseekspertiis tellitud aga vaid viiele eraldisele 19-st.

„Oma 13-aastase metsamehekarjääri jooksul olen näinud kõikvõimalikke petuskeeme, aga sellist olukorda tunnistan esimest korda elus,“ kommenteeris EMA koordinaator Mati Sepp Kure kinnistul toimunud tegevust.

„Metsas käies polnud mul tehnilisi vahendeid täpseks mõõtmiseks, et kas kõik metsaregistris väljastatud metsateatistega eraldised on juba jõutud lagedaks lõigata, aga juba silmaga hinnates nähtus, et suurem osa tööst oli jõutud ära teha.

Omaette märkimist väärib seegi, et lankidele polnud jäetud seaduses ette nähtud koguses säilikpuid. Ka sellistele rikkumistele peavad keskkonnajärelvalveorganid rohkem tähelepanu pöörama, sest selline seadusevastane tegevus on Eesti metsades massiliseks muutunud.

Ometi on säilik- ja seemnepuud metsaelustikule oluline õlekõrs, et majandusmetsades toimuvate intensiivsete raietööde käigus mingilgi määral püsima jääda.“

EMA kaebusega riigiametitele saab tutvuda ühenduse EMA kodulehel (pdf-fail)

Samuti saab vaadata jäädvustust metsavahiabi Mati Sepa külaskäigust rüüstatud maastikele ülalolevas videos.