Elukaaslasele panniga pähe löönud ja noaga lõikehaava tekitanud mees võeti vahi alla

Foto on illustreeriv.

Täna taotles Viru ringkonnaprokuratuur 57-aastase mehe vahistamist, kuna mees kasutas korduvalt oma elukaaslase vastu vägivalda.

Kahtlustuse kohaselt lõi mees 1. novembri õhtul Kohtla-Järvel asuva maja korteris oma 54-aastasele elukaaslasele panniga pähe ja tekitas noaga käe piirkonda lõikehaava. Kriminaalmenetluse käigus selgus, et meesterahvas on oma elukaaslase suhtes vägivalda käsitanud ka varem. Kahtlustatav ise väidab, et mäleta mitte midagi, kuna oli alkoholijoobes.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Natalja Firsova sõnul on lähisuhtevägivald tõsine probleem.

„Kannatanuid saab parimal moel aidata ainult siis, kui nad julgevad ise rohkem oma probleemidest rääkida ja abi otsida. Peab alati meeles pidama, et vägivallal ei ole õigustatust,“ lisab abiprokurör Firsova.

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsep kutsub inimesi üles hädasolijaid märkama ja sellest teavitama. „Lähisuhtevägivald võib lõppeda väga kurvalt ja just seetõttu on tähtis võimalikult vara sekkuda ja teavitada politseid.“

Täna võttis Viru maakohus prokuratuuri taotlusel mehe kohtueelse menetluse ajaks vahi alla.

Kohtueelset menetlust viib läbi Ida prefektuur Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel