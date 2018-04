Eksnaine ja tema lähedased hirmul: Muugal granaadi õhkida lubanud mees sai juba arestimajast välja

Reede õhtul Muugal Dominika külalistemajas granaadi õhkida lubanud mees sai juba järgmisel päeval arestimajast välja. Tema eksnaise tuttav ütleb, et ollakse mures, mis võib see mees järgmisena korda saata.

Leedu kodanik Michailas (38) tikkus reedel oma endise naise pereliikme sünnipäevapeole. Kutsumata külalise ukselt tagasisaatmisele vastas mees kaasasolnud granaadilt splindi eemaldamisega ja ähvardusega kogu maja õhku lasta.

Üks peokülalistest rääkis Delfile, et Michailase vägivaldne ja ründav käitumine pole midagi uut. Väidetavalt olla ta eksnaise poega jaanuaris näkku tulistanud, ta kasutanud selleks gaasipüstolit.

Riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas sõnas Delfile: "Info, et samale mehele on esitatud kahtlustus ühes teises kuriteos, vastab tõele. Selle sündmuse asjaolude väljaselgitamine on hetkel käimas."

Peretuttavat hämmastab, et Michailas juba laupäeva päeval vabaks sai. Perele olevat antud ka vastuolulist infot - esiti öeldi, et Michailas ikka vahi all, viimaks aga kinnitati, et ta sai siiski vabaks. "Kuuldavasti olla ka psühholoog öelnud, et ta pole ohtlik... Uskumatu," imestab peretuttav ja tunnistab, et eksnaine ja tolle lähedased on kõik väga mures, mis võib Michailas järgmisena teha.

Kaarel Kallas ütles Delfile selgituseks: "Ähvardustesse avalikus kohas lõhkeseadeldist kasutada suhtub prokuratuur äärmiselt tõsiselt ja seetõttu taotles prokuratuur laupäeval ka kohtult Muugal kinni peetud mehe vahistamist. Kuivõrd kohus leidis, et isiku vahistamine ei ole siiski põhjendatud, siis kahtlustatav vabastati."

Loe veel

Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab juurdlus.