EKRE kaalub valimiskomisjoni e-hääletuse otsuse kohtusse kaebamist

Valimistel oma nimekirjadega osalevatest parlamendierakondadest on elektroonilise hääletamise võimaldamise vastu selgesõnaliselt EKRE, kes kaalub võimalust komisjoni otsus kohtus vaidlustada.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme leiab, et turvariski puhul tuleks e-hääletamisest loobuda, vahendab ERR Uudised. "Kui on olemas selge võimalus, et Vene eriteenistused kas jooksutavad terved valimised kokku paar päeva enne valimisi või massiliselt võltsivad tulemusi või muudavad seda tulemust, siis on täiesti vastutustundetu suruda edasi, et teeme seekord ikkagi e-valimised ära, äkki midagi ei juhtu," kritiseeris Helme.

Poliitilistest jõududest on e-hääletamist teravalt kritiseerinud ka Keskerakond. Aseesimees Jaanus Karilaid ütleb, et kui ühiskonda ei suudeta maha rahustada, tuleks e-valimised jätta ja turvariskid likvideerida.